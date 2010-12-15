Брестcкие пенсионеры требуют открыть еще группы по обучению работе с компьютером

В Бресте открыли уникальное учебное заведение — первый в Беларуси Институт третьего возраста. От пенсионеров нет отбоя: желающие пополнить студенческие ряды с утра занимают очередь, чтобы записаться на курсы. Группы компьютерной графики и йоги уже переполнены, а в других областных и районных центрах подумывают открыть собственные «оазисы» науки и творчества для пенсионеров.

В Институте третьего возраста будет все, как у настоящих студентов: лекции, конспекты, студенческие билеты... Нет разве что стипендий и дипломных работ. Бабушек и дедушек в студенты зачисляют без вступительных экзаменов. И все без исключения будут «бюджетниками». Самыми популярными курсами стали компьютерные и йога, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Белорусскую ниву».

Жанна Стативко, директор Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района Бреста:

Такого ажиотажа среди пенсионеров, честное слово, не ожидали... Сначала планировали открыть по одной группе в каждом учебном направлении.Но уже сейчас набрали две группы «компьютерщиков» по 12 человек в каждой. Один дедушка упрашивает открыть еще одну, потому что не вошел в предыдущие.