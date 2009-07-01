Какова цена оживления Полесья? (ВИДЕО)

В Правительстве обсуждали программу социально-экономического развития региона.

В Припятском Полесье намечено вовлечь в оборот до 25 тысяч пойменных земель и восстановить ранее мелиорированные, здесь будут развивать сельхозпроизводство. Большое внимание и использованию природной уникальности региона. Припятское Полесье должно стать туристической Меккой Беларуси.

Это особый уголок Беларуси: удивительно красивая природа, своеобразный уклад жизни и самобытная культура местного населения. На необходимость сохранения уникального края, развитие его экономического потенциала не раз обращал внимание глава государства.

— Мы должны здесь получить огромные деньги. Надо задействовать на юге страны эту огромнейшую территорию, — говорил Александр Лукашенко в апреле 2009 года.

Идею президента развили в правительстве. Новая программа объединит 7 районов Гомельской и Брестской областей. Здесь найдут применение пойменным лугам. На вновь мелиорированных землях и восстановленных займутся выращиванием ранних овощей. Столинские огурцы — уже своеобразный бренд.

В регионе появятся новые промышленные предприятия, социальная инфраструктура. Особое внимание — развитию туризма.

— Реализация программы повысит экономический потенциал региона, который сейчас значительно ниже республиканского уровня, создаст социальную инфраструктуру и новые объекты сферы услуг, — заявил Михаил Мясникович, председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси

На реализацию всех планов до 2015 года будет направлено более 5 триллионов рублей.

Новая программа, считают в правительстве, должна не повторять, а дополнять уже принятые и действующие программы, такие как развитие села, малых и средних городов. Вложенные средства в Припятское Полесье должны идти на конкретные действия и проекты.

— В целом программа социально-экономического развития Припятского Полесья хорошая. Она отражает те направления, которые поставлены Президентом страны, —сказал Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь.

Проект программы в ближайшие дни должен быть внесен для принятия окончательного решения.