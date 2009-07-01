Анатолий Павлович: Не надо никогда на гора выдавать какие-то скороспелые законы, которые до конца не выверены

Завершила работу вторая сессия Национального собрания Беларуси четвертого созыва

Сенаторы сегодня одобрили законопроект о порядке выезда и въезда в Беларусь, изменения в закон о товарных знаках, и приняли изменения в законодательство по вопросам об уголовной ответственности.

Депутаты Палаты представителей подводя итоги своей работы отметили, что основные усилия в законодательной сфере были сосредоточены на экономическом блоке.

— Этот год и прежде всего весенняя сессия ознаменована курсом на либерализацию экономики. Зная, сколько делает правительство, старались не отстать. Рассмотрели блок экономических законов, которые как раз на это и направлены. Успешно работает декрет №1 о регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Депутаты единодушно приняли его к сведению. Предусмотрены беспрецедентные меры по упрощению вхождения в бизнес и прекращения этой деятельности, — сказал Сергей Семашко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь

— Не надо никогда на гора выдавать какие-то скороспелые законы, которые до конца не выверены, до конца не прошли определенную аппробацию. У нас нет потогонной системы: чтобы на конвейер и давайте выдавать законы! — отметил Анатолий Павлович, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь.