99-ый день рождения отметил белорус, сообщивший Советскому Союзу о капитуляции Германии (ФОТО+ВИДЕО)

В преддверии празднования 65-ой годовщины освобождения Беларуси, в Киеве свой 99-ый день рождения отметил Петр Клеопович Черношей — украинский белорус с необычной судьбой.

«Не надо плохого делать и Бог будет защищать», — говорит Петр Клеопович. Прислушаться к его словам стоило бы не только собравшимся за столом родственникам. С этим принципом капитан первого ранга прошел всю жизнь, а Великую Отечественную от первого до последнего дня.

— Без пяти четыре Москва вызвала шифровальщика для приёма спец ленты. Ленты о начале войны, — рассказывает он.

Войну уроженец Гомельской области встретил в украинской столице. Нес службу на Узле связи Киевского военного округа. Уже в начале августа пришел приказ заминировать узел и отступать.

Большого красивого здания в самом центре Киева, которое сейчас занимает секретариат президента Украины, уже могло и не быть. Спас памятник архитектуры связист-белорус. В 1943-ем, после освобождения Киева, Петр Черношей оказался единственным, кто смог разминировать бывший узел Связи Киевского военного округа.

К тому времени Петр Клеопович уже был серьезно ранен: в битве за Сталинград поддерживал связь через Волгу. Но всё обошлось, и вместе со Вторым белорусским фронтом молодой связист освобождал родную Беларусь, а 8 мая 1945-го года одним из первых расписался на Рейхстаге.

— Третья подпись моя была. Две уже было, а я третий. Тогда никого туда еще не пускали, но мы уже знали, что нас там никто не убьет, — делится он воспоминаниями.

Кстати, успел расписаться Пётр Клеопович не только на Рейхстаге. Именно его виза стоит ещё и на одном любопытном документе. Телефонограмму Иосифу Сталину о капитуляции фашистской Германии, уже в чине начальника узла связи фронта, отправлял именно Петр Черношей. Вес медалей на кителе, как мера признания заслуг капитана первого ранга, увеличится еще на несколько граммов — ему вручена медаль в честь 65-тилетия освобождения Беларуси.

— По нашим данным в Украине сейчас проживает 8 с половиной тысяч ветеранов, освобождавших Беларусь. И наша задача — вручить медаль в честь 65-тилетия освобождения Беларуси и выразить свою благодарность и признательность каждому из них, — Михаил Лытин, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Украине.

Петр Клеопович весточке с Родины рад. И на свой столетний юбилей подумывает навестить белорусское поднепровье. Родную Речицу не видел уже два года.