Какие жилые районы в Минске будут построены в 2010-2011 гг.?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает директор коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Мингорисполкома» Андрей Галь.

Андрей Галь, директор коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Мингорисполкома»:

Мы застраиваем новые жилые микрорайоны — «Каменная горка-2», «Каменная горка-3» и «Каменная горка-4», а также начинаем строительство неквартальных инженерных сетей в микрорайоне «Северный».

В следующем году мы построим еще одну школу и еще один детский сад в микрорайоне «Каменная горка-5». Идет проектирование взрослой и детской поликлиник в микрорайонах «Каменная горка-1» и «Каменная горка-5».

Сейчас идет процедура отвода земельного участка нового района «Дегтяревка», заказчиком которого является УКС Мингорисполкома. Сегодня это 1500 га сельскохозяйственных земель, а завтра это комплексная застройка (со всеми социальными и культурными зданиями и сооружениями) жилых микрорайонов в непосредственной близости от МКАД.

Будет завершена реконструкции здания Белорусского государственного цирка. Ведется строительство еще одной хоккейного арены — «Чижовка-Арена». Выполняются работы по строительству нового здания музея Великой Отечественной войны.

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