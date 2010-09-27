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Увеличивается ли стоимость жилья с повышением качества его строительства?

27 сентября 2010 13:56
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает директор коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Мингорисполкома» Андрей Галь.

Андрей Галь, директор коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Мингорисполкома»:
Повышение качества строительства жилого фонда не приведет к увеличению стоимости жилья. Практически по всем домам при заключении договора с гражданами нормативным методом определяется стоимость квадратного метра. По окончании строительства мы или возвращаем людям «лишние» деньги, или недобираем средства до суммы, определенной первоначально.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# общество

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