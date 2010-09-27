Увеличивается ли стоимость жилья с повышением качества его строительства?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает директор коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Мингорисполкома» Андрей Галь.

Андрей Галь, директор коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Мингорисполкома»:

Повышение качества строительства жилого фонда не приведет к увеличению стоимости жилья. Практически по всем домам при заключении договора с гражданами нормативным методом определяется стоимость квадратного метра. По окончании строительства мы или возвращаем людям «лишние» деньги, или недобираем средства до суммы, определенной первоначально.

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