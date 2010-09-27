До 2030 года вокруг Минска появится 8 крупных жилых районов

Об этом сообщили в Мингорисполкоме.

Речь идет о новых микрорайонах Щёмыслица, Дегтярёвка, Тарасово, Большой Тростенец, Ельница, Новый Двор, Сенница, Цнянка.

К слову, будущую застройку предложили закрепить за каждым административным районом Минска. Её детальная планировка будет готова уже к лету.

Алексей Мартынов, первый заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Задача — четко определиться, кто будет осваивать эти территории. Распределить эти территории между основными городскими коммунальными застройщиками, в том числе, между УКСами администраций района. Мы в пределах сегодняшнего города практически исчерпали территориальные возможности.