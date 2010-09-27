В Минске строятся энергоэффективные дома, которые позволят сэкономить на квартплате

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает директор коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Мингорисполкома» Андрей Галь.

Андрей Галь, директор коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства Мингорисполкома»:

В настоящее время вы возводим так называемые переходные дома, которые являются по-настоящему высокоэнергоэффективными. Затраты тепловой энергии на их обогрев соответствуют 60 кВт/ч на квадратный метр в год. Такого высокого показателя удалось достичь благодаря тому, что был заменен материал стеновых панелей в домах крупнопанельного и объемно-блочного домостроения, конструкция стен при этом не менялась. Это жилье строится через Управление капитального строительства Мингорисполкома, в основном, для граждан, состоящих на учете нуждающихся по улучшению жилищных условий, а также для жилищно-строительных кооперативов. Такие дома уже возводятся в Каменной горке.

Благодаря введению таких новых энергосберегающих технологий, квартплата для жильцов уменьшится.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.