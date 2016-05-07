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Как жалит белорусская «Оса»: зенитчики провели тактические учения

07 мая 2016 10:55
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Новости Беларуси. Как жалит белорусская «Оса»? Отечественные зенитчики на полигоне Доманово провели тактические учения с боевой стрельбой зенитно-ракетных комплексов «Оса». В ходе маневров подразделения действовали на значительном расстоянии друг от друга. Одна из батарей совершила марш протяженностью около 400 километров и отражала условное воздушное нападение. Мишени имитировали вертолеты и крылатые ракеты условного противника. Зенитный ракетный комплекс «Оса» в очередной раз подтвердил высокую эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Военные учения

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