Как жалит белорусская «Оса»: зенитчики провели тактические учения

Новости Беларуси. Как жалит белорусская «Оса»? Отечественные зенитчики на полигоне Доманово провели тактические учения с боевой стрельбой зенитно-ракетных комплексов «Оса». В ходе маневров подразделения действовали на значительном расстоянии друг от друга. Одна из батарей совершила марш протяженностью около 400 километров и отражала условное воздушное нападение. Мишени имитировали вертолеты и крылатые ракеты условного противника. Зенитный ракетный комплекс «Оса» в очередной раз подтвердил высокую эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.