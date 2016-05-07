Владимир Фалецкий – рожденный за год до ВОВ, но посвятивший свою жизнь армии и музейному делу

Владимир Поликарпович сам себя называет «ребенком войны». Он родился в тяжелом 1940 году в небольшой деревне Гомельской области. Тогда всей семье пришлось нелегко: в первые дни войны трагически погиб отец. Забота о детях в годы немецкой оккупации легла на плечи матери. И сегодня – как живые картинки о тех страшных временах. Но все же самым ярким воспоминанием детства для Владимира Фалецкого стал день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Владимир Фалецкий, ветеран Вооруженных Сил СССР, заведующий сектором научно-методической работы музея истории Великой Отечественной войны:

Помню, после освобождения почему-то танк остановился на окраине деревни. И мы, мальчишки, конечно, бегали к этому танку. Танкисты нас чем-то угощали. И, видимо, с того времени что-то такое к таковому делу сохранилось.

Детская мечта Владимира Поликарповича сбылась в 1960 году. Тогда он был призван на службу в гвардейскую танковую дивизию. С тех пор его жизнь навсегда будет связана с военным делом. За долгие годы службы в армии пришлось побывать в разных частях и с доблестью вставать на защиту родины.

В 1981 году Владимир Фалецкий попал на войну в Анголе. Сегодня он скромно описывает важную страницу в своей биографии – два года, проведенных в Афганистане.

Владимир Фалецкий, ветеран Вооруженных Сил СССР, заведующий сектором научно-методической работы музея истории Великой Отечественной войны:

Время прошло, я их немножко в другом свете вижу. Хотя тогда были невероятные трудности. Видимо, и они нужны были в моей жизни.

Более 30 лет ветеран Вооруженных Сил СССР Владимир Фалецкий отдал самоотверженной службе отечеству. Тогда же с большим интересом начал изучать историю Великой Отечественной войны. Окончил исторический факультет Белорусского государственного университета. А потом уже после увольнения в запас с огромным удовольствием принял приглашение на работу в музей истории Великой Отечественной воны. Произошло это в 1991 году. Увлекся настолько, что никогда не думал оставить музейное дело.

Четверть века Владимир Поликарпович провел на службе в музее Великой Отечественной войны. С особы трепетом вспоминает о старой экспозиции и с гордостью говорит о новой. Здесь он как рыба в воде, знает каждый экспонат. А их тут более 80 тысяч.

Несмотря на свой возраст (а 14 мая Владимиру Поликарповичу исполнится 76 лет) он и сегодня полон сил. Потому каждый день в его расписании есть экскурсии. И к каждой из них он, как и прежде, готовится с особой ответственностью. А потому его день в музее начинается еще за два часа до начала работы. Пролистать нужную литературу, сходить в архивы и фонды, пообщаться с сотрудниками.

Владимир Фалецкий, ветеран Вооруженных Сил СССР, заведующий сектором научно-методической работы музея истории Великой Отечественной войны:

Надо знать, на кого рассчитана экскурсия. То ли ты будешь проводить с педагогами из того же Казахстана, то ли с работниками предприятий, связанных с экономикой. Значит, нужно знать эти вопросы и чем эта страна помогла нашей Беларуси. Особенно в период 1941 года, когда эвакуировались в это государство люди.

В каждой экспозиции разных периодов войны Владимир Поликарпович находит то, что заинтересует слушателей. А сам больше всего любит приходить в последний зал музея. Здесь собраны экспонаты, связанные с освобождением и восстановлением Минска.

Владимир Фалецкий, ветеран Вооруженных Сил СССР, заведующий сектором научно-методической работы музея истории Великой Отечественной войны:

Наиболее интересные работы, чем в музее, я не встречал. У меня два дома – это Вооруженные Силы и музейная работа.

Благодаря труду таких замечательных людей и богатой экспозиции музей истории Великой Отечественной войны стал лидером по посещаемости среди белорусских музеев. За 2015 год здесь побывали более полумиллиона человек, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Фалецкий, ветеран Вооруженных Сил СССР, заведующий сектором научно-методической работы музея истории Великой Отечественной войны:

Я от всей души поздравляю ветеранов, прежде всего участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, всех наших людей с самым дорогим, с самым близким для каждого из нас, самым светлым праздником – 9 Мая. Праздником, который позволил нам жить, позволил нам получить образование, работать. Я желаю всем только отличного здоровья. С праздником вас.