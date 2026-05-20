Как сохранить здоровье в дачный сезон? Советы от врача

Дачный сезон начался. Однако физические перегрузки, неправильная организация труда и отсутствие режима могут привести к обострению хронических заболеваний, травмам опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистым нарушениям. Каковы правила безопасной работы на приусадебном участке? Как распределять нагрузку, соблюдать гигиену и своевременно реагировать на тревожные симптомы? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Тарасенко, врач общей практики, заведующий отделением общей врачебной практики 41-й городской поликлиники г. Минска.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Можем какой-то рейтинг составить дачных проблем, которые появляются у людей, которые не берегут себя в погоне за урожаем?