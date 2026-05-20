Как сохранить здоровье в дачный сезон? Советы от врача

Дачный сезон начался. Однако физические перегрузки, неправильная организация труда и отсутствие режима могут привести к обострению хронических заболеваний, травмам опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистым нарушениям. Каковы правила безопасной работы на приусадебном участке? Как распределять нагрузку, соблюдать гигиену и своевременно реагировать на тревожные симптомы? Об этом поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Тарасенко, врач общей практики, заведующий отделением общей врачебной практики 41-й городской поликлиники г. Минска.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Можем какой-то рейтинг составить дачных проблем, которые появляются у людей, которые не берегут себя в погоне за урожаем?
Наталья Тарасенко, врач общей практики, заведующий отделением общей врачебной практики 41-й городской поликлиники г. Минска:
На первом месте по обращаемости к докторам заболевания периферической нервной системы, дегенеративные, такие как обострение остеохондроза позвоночника, межпозвонковых дисков, артрозы коленных суставов, гипертонические кризы, заболевания сердечно-сосудистой системы. Часто бывают такие ситуации, когда дачников с дачи увозят в скорую помощь с таким диагнозом, как острый коронарный синдром. Потом травмы, различные ранки, ссадины на открытых участках тела могут привести при работе с землей к различным инфекциям, загноениям.
Дальше такие травмы, как ушибы, ушибы плюс падение с высоты. Плохие некачественные стремянки, крыши. Потом дачники рвутся работать с различными инструментами, рвутся косить. Сейчас много триммеров электрических, которые в доме они включают в розетку. Это очень опасно, потому что могут быть проблемы с электричеством, удары электротоком, и несколько человек в год даже погибают от таких.
Подробности в видео.