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Больше 19 млн за год! Минский метрополитен назвал топ станций с наибольшим пассажиропотоком

20 мая 2026 08:08
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Минский метрополитен обнародовал данные о станциях с наибольшим пассажиропотоком за 2025 год. Рейтинг уже традиционно возглавила  «Каменная Горка». В среднем за сутки ей пользуется свыше 52 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше 19 млн за год! Минский метрополитен назвал топ станций с наибольшим пассажиропотоком -2

В год – 19 миллионов 100 тысяч. Вторая строчка – у станции «Уручье». За 2025-й здесь приняли свыше 16 миллионов пассажиров. В тройку самых востребованных входит и «Площадь Ленина» с показателем почти 15,5 миллионов пассажиров в год. Замыкающие топ-5: «Площадь Якуба Коласа» и «Могилевская».

# Минское метро

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