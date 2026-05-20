Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном

В поддержку документа высказались 50 законодателей, против – 47. К демократам во время голосования присоединились четыре представителя правящей Республиканской партии. Это стало первым шагом к тому, чтобы законодательно обязать Трампа прекратить войну, которую Конгресс никогда официально не разрешал.

Правда самой резолюции для этого еще предстоит преодолеть серьезные препятствия. Например получить одобрение верхней палаты Конгресса. Даже если это произойдет Дональд Трамп может наложить на нее вето. И скорее всего так и произойдет так как глава Белого дома накануне заявил, что США могут нанести новые удары по Ирану уже 22 мая или в один из последующих дней. При этом Вашингтон готов дать шанс решить этот вопрос дипломатическим путем до начала следующей недели.