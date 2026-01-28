Как проходят ночные тренировки военных в рамках проверки боеготовности ВС Беларуси? Показываем

У привлекаемых к проверке боевой готовности гвардейцев боевая работа на полигоне идет и днем, и ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас военнослужащие механизированного батальона выполняют контрольные упражнения стрельб из стрелкового оружия.

Ночные тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым. Военные используют приборы ночного видения и трассирующие боеприпасы при стрельбе по целям, имитирующим условного противника.

Личный состав проверяемых подразделений отрабатывает выполнение первого упражнения – контрольных стрельб. В данное время происходит стрельба с применением ночных прицелов в условиях темного времени суток. Данное упражнение выполняет личный состав, вооруженный автоматами Калашникова, ручными пулеметами РПК-74, пулеметами Калашникова.

Напомним, проверка боеготовности Вооруженных Сил началась 16 января и продлится до весны. При этом Александр Лукашенко не только следит за ее ходом, но и лично приводит воинские части в боевую готовность, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.

Все мероприятия проводятся в ускоренном режиме, поскольку ключевая цель – увидеть объективную картину и реальное состояние войск. Люди в погонах должны быть готовы защищать свою Родину в любое время и в любой ситуации.