Прямой эфир

Как проходят ночные тренировки военных в рамках проверки боеготовности ВС Беларуси? Показываем

28 января 2026 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У привлекаемых к проверке боевой готовности гвардейцев боевая работа на полигоне идет и днем, и ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас военнослужащие механизированного батальона выполняют контрольные упражнения стрельб из стрелкового оружия.

Как проходят ночные тренировки военных в рамках проверки боеготовности ВС Беларуси? Показываем-2

Ночные тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым. Военные используют приборы ночного видения и трассирующие боеприпасы при стрельбе по целям, имитирующим условного противника.

Как проходят ночные тренировки военных в рамках проверки боеготовности ВС Беларуси? Показываем-4

Личный состав проверяемых подразделений отрабатывает выполнение первого упражнения – контрольных стрельб. В данное время происходит стрельба с применением ночных прицелов в условиях темного времени суток. Данное упражнение выполняет личный состав, вооруженный автоматами Калашникова, ручными пулеметами РПК-74, пулеметами Калашникова. 

Как проходят ночные тренировки военных в рамках проверки боеготовности ВС Беларуси? Показываем-6

Напомним, проверка боеготовности Вооруженных Сил началась 16 января и продлится до весны. При этом Александр Лукашенко не только следит за ее ходом, но и лично приводит воинские части в боевую готовность, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.

Все мероприятия проводятся в ускоренном режиме, поскольку ключевая цель – увидеть объективную картину и реальное состояние войск. Люди в погонах должны быть готовы защищать свою Родину в любое время и в любой ситуации.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
От поварского искусства до швейного дела – белорусские старшеклассники осваивают рабочие профессии
28 января 2026 10:11

От поварского искусства до швейного дела – белорусские старшеклассники осваивают рабочие профессии

Маски для лица зимой – косметолог назвала лучшие решения для питания и восстановления кожи
28 января 2026 09:40

Маски для лица зимой – косметолог назвала лучшие решения для питания и восстановления кожи

Чачоха, тертюха и другие блюда. «Белкартография» выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси»
28 января 2026 09:16

Чачоха, тертюха и другие блюда. «Белкартография» выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси»