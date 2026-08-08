Молодежный симфонический оркестр Беларуси дебютировал с концертом у ратуши

Творческий дебют. На большой сцене громко заявил о себе новый коллектив – Молодежный симфонический оркестр. Уже сегодня можно с уверенностью говорить об успехе этого масштабного проекта Белорусской государственной академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав коллектива вошли лучшие студенты оркестрового факультета академии и учащиеся музыкальных колледжей Беларуси. Для них это не просто практика, а уникальный шанс заявить о себе. Самое невероятное, что полноценный сыгранный оркестр из них получился буквально за неделю: репетировали часами, разбирали сложные партитуры и перенимали опыт у признанных мастеров сцены. Результат такой экспресс-подготовки превзошел все ожидания.

Мария Геращенко, студентка Белорусской государственной академии музыки: Переходя в 9-й класс я поняла, что я хочу поступать в колледж, дальше идти в консерваторию, потому что музыка – это то, что меня вдохновляет и, в принципе, ведет по жизни. Когда узнала о проекте, сразу поняла, что хочу стать его частью, писать культурную историю нашей страны.

Елена Куракина, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Проект, которым мы очень гордимся и который является естественной, органичной частью нашей большой программы «Молодежный музыкальный мост». У нас уже была первая ласточка проектов такого типа в прошлом году. Это был молодежный оркестр баянистов и аккордеонистов. В этом году мы расширили масштаб.

Репертуар нового коллектива – это смелый музыкальный диалог эпох. Юные виртуозы соединили в одной программе монументальную классику Петра Чайковского, легкие, кружащиеся вальсы Иоганна Штрауса и самобытные шедевры белорусских композиторов. Громкая премьера проекта состоялась 8 августа у ратуши, а уже 9 августа оркестр даст концерт в торговом центре «Сеница».