Конкурс молодежных инициатив: как превратить свою идею в реальный проект?

О том, что изменилось в конкурсе и как ваша идея может получить поддержку, расскажет наш гость Егор Подоляк, начальник Республиканского волонтерского центра.

Министерство образования и БРСМ снова запустили конкурс молодежных инициатив. В прошлом году благодаря этому конкурсу по всей стране появились новые спортивные площадки, коворкинги, передвижные кинотеатры, музеи, инклюзивные проекты и волонтерские программы. Всего поддержали больше 30 идей.

Александр Меженный, ведущий:

Мы уже не в первый раз рассказываем об этой замечательной инициативе молодежной. Все вроде бы как в курсе, но все равно каждый год прирастают новые кадры, и, возможно, у кого-то есть вопросы. Чем этот год отличается от прошлого? Наверное, с этого и начнем.

Егор Подоляк, начальник Республиканского волонтерского центра:

На самом деле кардинально конкурс не отличается ничем от предыдущих лет. Единственное мы нововведение ввели с этого года – это региональные отборочные этапы. И конкурс молодежных инициатив в 2026 году – это действительно та площадка, которая поможет молодежи реализовать их идеи.