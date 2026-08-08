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Конкурс молодежных инициатив: как превратить свою идею в реальный проект?

08 августа 2026 12:39
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Министерство образования и БРСМ снова запустили конкурс молодежных инициатив. В прошлом году благодаря этому конкурсу по всей стране появились новые спортивные площадки, коворкинги, передвижные кинотеатры, музеи, инклюзивные проекты и волонтерские программы. Всего поддержали больше 30 идей.

О том, что изменилось в конкурсе и как ваша идея может получить поддержку, расскажет наш гость Егор Подоляк, начальник Республиканского волонтерского центра. 

Конкурс молодежных инициатив: как превратить свою идею в реальный проект?-2

Александр Меженный, ведущий:
Мы уже не в первый раз рассказываем об этой замечательной инициативе молодежной. Все вроде бы как в курсе, но все равно каждый год прирастают новые кадры, и, возможно, у кого-то есть вопросы. Чем этот год отличается от прошлого? Наверное, с этого и начнем.

Егор Подоляк, начальник Республиканского волонтерского центра:
На самом деле кардинально конкурс не отличается ничем от предыдущих лет. Единственное мы нововведение ввели с этого года – это региональные отборочные этапы. И конкурс молодежных инициатив в 2026 году – это действительно та площадка, которая поможет молодежи реализовать их идеи. 

Далее смотрите в видео.

# Конкурс

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