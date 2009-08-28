Ток-шоу в Национальной школе красоты

Так, например, в метрополитене урок-экскурсию «Минское метро: вчера, сегодня, завтра…» проведет его начальник Николай Андреев, на базе спортивно-культурного комплекса «Минск-Арена» урок спортивной славы «В отблеске олимпийского огня» - начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Мингорисполкома Михаил Юспа и известные спортсмены.
Урок в форме ток-шоу «На мяжы мінулага і сучаснага» в Национальной школе красоты пройдет с участием начальника управления культуры Мингорисполкома Владимира Карачевского, а урок-пленэр «Я люблю тебя, мой Минск!» у Национальной библиотеки Беларуси - с участием художника-живописца, автора «Золотой серии» открыток о Минске Владимира Шаркова и белорусского детского поэта, автора многочисленных сборников Николая Чернявского.
Школьники столицы в первый учебный день побывают также в диагностическом центре клинической больницы № 9, Высшем хозяйственном суде, музее ледниковых валунов НАН Беларуси, центре океанографии «Открытый океан», сообщает БЕЛТА.