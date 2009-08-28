Более тонны конопли сожгли

Из этого растения путем несложных манипуляций можно было изготовить до 50 кг наркотического вещества – марихуаны.

Она реализуется впоследствии на черном рынке по цене Вr40-50 тыс. за один спичечный коробок. Причем продавцы зелья, изготовленного из дикорастущей конопли, как правило, преподносят свой товар под видом голландской марихуаны, чтобы увеличить его стоимость.

В последнее время правоохранительные органы региона фиксируют рост популярности употребления марихуаны, особенно в молодежной среде. Те, кто употребляет марихуану, как правило, наркоманами себя не считают. Однако ученые доказали, что активный компонент этого зелья тетрагидроканнабинол, повышающий психическую активность, вызывающий подъем бодрости и хорошего настроения у любителей «травки», накапливается в организме и сохраняется там очень долго. Он вызывает ряд негативных для организма последствий, которые дают о себе знать даже после отказа от употребления наркотика.

Ст.329 УК РБ «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. В каждом конкретном случае проводится проверка, дикорастущее ли это растение. Если нет, устанавливается круг лиц, причастных к их выращиванию, сообщает БЕЛТА.