Бюрократии в Беларуси станет меньше

Законопроект будет обсуждаться 31 августа на заседании Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

Изменения направлены на устранение бюрократической волокиты, совершенствование работы госорганов по принципу «одного окна». Поправки вносятся в 5 кодексов и 23 закона. Среди них - «Об общественных объединениях», «О свободе совести и религиозных организациях», «О госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», «О кинематографии в Республике Беларусь», «О политических партиях», «О здравоохранении», «О финансово-промышленных группах».

Согласно законопроекту из оснований для отказа в госрегистрации общественного объединения или политической партии исключено такое основание, как непредоставление всех необходимых документов, поскольку оно является причиной для отказа в принятии заявления, а не отказа в осуществлении административной процедуры.

В закон о финансово-промышленных группах вносится поправка, исключающая некоторые документы из перечня сведений, необходимых для госрегистрации такой группы. В частности, для этого не потребуется нотариального заверения свидетельств о госрегистрации юридических лиц - участников финансово-промышленной группы, а также заключения республиканского органа госуправления о соответствии предоставляемых документов законодательству о противодействии монополистической деятельности и развитию конкуренции.

Применение описанных в законопроекте правил позволит почти на 25% уменьшить количество запрашиваемых документов от физических и юридических лиц, сообщает БЕЛТА.