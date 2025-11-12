Как быть самым модным этой осенью? Советы минчан

Вдохновилась я ретро-тематикой. Мне очень нравится стиль 40-х годов. Это сдержанная классика, это жакеты с баской. Также 50-е годы – пышные юбки. Также мне очень нравится клетка и горох. Жакеты – это винтаж 90-х годов.