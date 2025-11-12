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Как быть самым модным этой осенью? Советы минчан

12 ноября 2025 13:14
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Как быть самым модным этой осенью? Советы минчан-1

Вдохновили «Острые козырьки». Просто мне нравится формат такого образа – кэжуал и деловитый одновременно.

Как быть самым модным этой осенью? Советы минчан-3

Вдохновилась я ретро-тематикой. Мне очень нравится стиль 40-х годов. Это сдержанная классика, это жакеты с баской. Также 50-е годы – пышные юбки. Также мне очень нравится клетка и горох. Жакеты – это винтаж 90-х годов.

Как быть самым модным этой осенью? Советы минчан-5

Я работаю стилистом, поэтому как бы стараюсь следить за тенденциями. Очень люблю кожу, люблю минимализм. Тренд – сапоги-трубы. Сейчас набирает популярность необычный вид одежды – кейп. На осень очень классно.

Подробнее смотрите в видео.

# Мода # Опрос

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