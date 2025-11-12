В Беларуси запустят централизованную информационную систему здравоохранения

Записаться на прием или вызвать врача на дом, получить доступ к своей медкарте, а также узнать результаты анализов. Все это совсем скоро станет доступно белорусам, не выходя из дома. В стране начинают тестирование единой информационной системы здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платформу создавали по распоряжению главы государства. Цель – повысить доступность, качество и безопасность оказания медпомощи. Тестирование будет проходить до конца ноября. В эксперименте участвуют около 60 объектов по всей стране, включая вертикаль госсистемы Минздрава, а также РНПЦ, больницы и поликлиники.

Виктор Сидоренко, заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси:

По итогам года и в следующем году у нас будут подключены все организации здравоохранения государственной формы собственности, а это 464 юридических лица, либо же, если смотреть в разрезе объектов, под объектами мы понимаем поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, то это 3 309 объектов. Также мы ставим перед собой задачу подключения к этой системе всех организаций здравоохранения частной формы собственности.

Единая информационная система здравоохранения – исключительно белорусская разработка. Над созданием платформы трудится около 100 человек. Ввести в эксплуатацию ее планируют в начале 2026 года.