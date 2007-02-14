К тёще. На блины

В Беларуси еще не забыта традиция ходить в третий день Масленицы - среду-лакомку - к теще на блины. Согласно сохранившейся традиции, тещи к приходу зятьев пекли много блинов - и маленьких, и больших, и на молоке, и на сыворотке, и старались выставить на стол самые вкусные блюда и напитки, чтобы угодить зятьям. Через день, в пятницу на масленичной неделе, уже зятья принимали у себя в гостях тещ. Однако, несмотря на то, что во время масленицы принято веселиться, вкусно и много есть, ходить в гости, в народе по православной традиции строго соблюдался запрет на употребление мяса накануне Великого поста. Он наступит 19 февраля.