К празднику города - новые дороги

Жара нарушила график дорожных работ. Ремонт асфальтового покрытия на ряде улиц в столице был приостановлен. Тем не менее, в Горремавтодоре уверены - к празднику города все дорожные изъяны будут ликвидированы. Изъяны асфальтовых покрытий в столице должны быть ликвидированы до начала сентября. В Беларуси дорожные покрытия хоть и приближаются по уровню к европейским, но у автомобилистов тоже иногда заслуженные нарекания вызывают. Особенно часто вспоминают ремонтные службы в жаркое время года: когда асфальт раскаляется и вблизи остановок общественного транспорта и у светофоров образуются настоящие колеи. Руководство столицы приняло решение: к празднику города все изъяны дорожного покрытия должны быть ликвидированы, начнут ремонт с главной минской магистрали - проспекта Независимости. До главного городского праздника осталось менее 2 недель, но ремонтные работы на дорогах сейчас приостановлены: при такой высокой дневной температуре производит реставрацию, по меньшей мере, нецелесообразно. Ремонтировать дороги предполагается в ночные и утренние часы - чтобы не перегружать дополнительно трафик в часы-пик. В целом хорошие столичные дороги тоже время от времени нуждаются в косметическом ремонте. Праздник города - хороший повод исправить накопившиеся недочёты.