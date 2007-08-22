Студенты ищут жилье

Столичные вузы могут предоставить комнаты лишь половине нуждающихся. Помочь решить проблему им помогают университетские базы данных по жилью.

Иногородних студентов больше, чем мест в общежитиях. Студент университета информатики и радиоэлектроники Андрей Балаханов приехал в Минск из Бобруйска. Но пожить в общежитии ему не довелось - с первого курса на съемных квартирах. Накануне нового учебного года он с другом пришел в студенческий профком - искать по специальной базе данных подходящее жилье.

В вузовской базе данных - сотни адресов. Квартир мало, в основном - комнаты. Информацию о жилье университет нашел своими силами. В августе здесь искали жилплощадь полтысячи будущих компьютерщиков. А в БГУ только сегодня квартирами и комнатами интересовались 200 студентов. В Белгосуниверситете общежитиями обеспечили 60% нуждающихся. Почти столько же - в БГУИР.

Обеспечить студентов местами в общежитиях по максимуму стараются во всех вузах страны. Но даже новые интернаты не решают для всех квартирный вопрос студенческого формата. Спасут не сами стройки, а их количество.

Михаил Черепенников, директор студенческого городка БГУ: "Улучшить ситуацию по общежитиям можно только за счет строительства новых. И с 1 января 2008 года на проспекте Дзержинского в студенческой деревне начнется строительство нашего общежития. Значит, мы получим еще одно общежитие через полтора-два года."



Иногородний студент и студент, нуждающийся в общежитии - не одно и то же, напоминают специалисты. Общежития - настоящее спасение для тех, у кого нет в Минске родственников. Но для некоторых студентов гораздо полезнее оказывается именно вузовская база данных по жилью.

