Город плавится от жары

Обстановка в Минске накаляется - максимальная температура +35, отчего люди почти в предобморочном состоянии ищут охлаждающего спасения.

Сегодня температурный столбик достиг рекордной отметки. Последний раз такая температура была зафиксирована в 1932 году. Синоптики сравнивают нынешнюю жару в Беларуси со стихийным бедствием, ведь скрыться от нее невозможно. Давление погоды с трудом выдерживают не только люди, но и техника. В больницах чаще оказываются пожилые люди, сердечники и гипертоники.

Ближе к концу очень горячего в столице день за днем царит аномальная жара. Горячую погоду принес к нам ветер со средиземного моря. Так жарко в столице было больше 80 лет назад. Тогда метеорологи и зарегистрировали предыдущий абсолютный максимум.

Метеоусловия заставили чиновников ввести усиленный контроль за качеством скоропортящихся продуктов. Но покупателям все равно нужно быть бдительными и лишний раз присмотреться к товару.

В столице плавится асфальт, а на селе исходит жаром нива. Труженики полей нигде не могут скрыться от стихийного бедствия.

Первые симптомы теплового удара - сильная головная боль, повышение температуры, слабость и обморок. В таком состоянии все чаще поступают люди в больницу скорой помощи. Хоть медики и подчеркивают, что увеличения количества обращений из-за погоды не наблюдается. Недомогания проявляются у людей на фоне сердечно-сосудистых и острых неврологических заболеваниях. Особенно подбавляет жару спиртной градус при плюсовой температуре.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах. По статистике количество ДТП из-за жары не увеличивается. Причины аварий все те же, а высокая температура - только косвенный фактор.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится до выходных. На следующей неделе ждут понижения температуры воздуха до 18 градусов. Возможны непродолжительные дожди. Природа начнет подготовку к осени.

