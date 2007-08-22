Белорусские девочки вернулись из Сирии

Спустя два месяца три белорусские девочки, которых отец насильно удерживал в Сирии наконец вернулись на родину к матери.

Напомним, в начале июня женщина отправила дочерей к бывшему мужу Джапару на каникулы. Но когда пришла пора возвращать их домой, супруг - отказался. Сириец посадил девочек под домашний арест, отобрал паспорта, заставил носить паранджу и учить Коран. Маргарита Абд Хувайди около месяца ежедневно созванивалась с белорусским посольством в Сирии, пытаясь поскорее вернуть дочек обратно. Но внезапно для всех, бывший муж решил вернуть девочек в Беларусь.

Три белорусские девочки, которых с начала лета удерживали в Сирии, вернулись в Минск. О том, что девочек насильно удерживают в Сирии, мы уже рассказывали. Жительница Минска Маргарита Абд Хувайди, которая была замужем за сирийским гражданином, отправила детей погостить на месяц к отцу, но когда пришло время отправлять девочек домой, бывший муж отказался это делать.

Девочки несколько раз связывались с мамой по телефону, жалуясь на плохое обращение: их заставляли учить Коран и носить паранджу, а затем звонки прекратились. Сотрудники посольства Беларуси в Сирии подтвердили, что с возвращением девочек на родину возникли серьезные проблемы. Так как по сирийским законам дети, особенно женского пола, родившиеся от смешанных браков, полностью зависят от отца, пока не вступят в брак.

