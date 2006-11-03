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К 2048 году рыба и морепродукты могут исчезнуть

03 ноября 2006 11:46
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Основная причина - загрязнение окружающей среды и чрезмерный вылов. Такие факты содержатся в исследовании зарубежных экспертов.

Однако, по их мнению, положение еще  можно исправить. Для этого необходимо как можно скорее создать  новые  морские заповедные зоны, эффективнее контролировать процесс отлова рыбы и  снизить  темпы  загрязнения  мирового океана. Серьезная  опасность угрожает не только тем видам рыбы, которые человек употребляет в пищу, но и всем остальным обитателям глубин.

Между тем, право  ввоза  рыбы  и  морепродуктов в Беларусь в следующем году получили 62 организации. Число импортеров несколько сократилось по сравнению с годом текущим.  Квоты получили  все   крупнейшие  импортеры, появилось несколько  новых  фирм, ушли те, которые  не выполнили  свои планы. Как  ранее сообщалось, согласно постановлению в Беларусь планируется импортировать более 220 тысяч тонн рыбы,  рыбопродукции  и морепродуктов. Это на 7% превышает показатель нынешнего года.

# общество

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