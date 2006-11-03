К 2048 году рыба и морепродукты могут исчезнуть

Основная причина - загрязнение окружающей среды и чрезмерный вылов. Такие факты содержатся в исследовании зарубежных экспертов.

Однако, по их мнению, положение еще можно исправить. Для этого необходимо как можно скорее создать новые морские заповедные зоны, эффективнее контролировать процесс отлова рыбы и снизить темпы загрязнения мирового океана. Серьезная опасность угрожает не только тем видам рыбы, которые человек употребляет в пищу, но и всем остальным обитателям глубин.

Между тем, право ввоза рыбы и морепродуктов в Беларусь в следующем году получили 62 организации. Число импортеров несколько сократилось по сравнению с годом текущим. Квоты получили все крупнейшие импортеры, появилось несколько новых фирм, ушли те, которые не выполнили свои планы. Как ранее сообщалось, согласно постановлению в Беларусь планируется импортировать более 220 тысяч тонн рыбы, рыбопродукции и морепродуктов. Это на 7% превышает показатель нынешнего года.