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В Беларуси будет усилен контроль за использованием документов об образовании

03 ноября 2006 11:45
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3 ноября в первом чтении Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла поправки в некоторые законодательные акты. Законопроект устанавливает обязанность нанимателя, а также руководителя  учреждения образования при приеме на работу или учебу в случае сомнения устанавливать подлинность документов об образовании. Соответствующий запрос направлять в Минобразования. Действие нормативного акта распространяется на всех нанимателей и все учреждения образования независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.
# общество

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