В Беларуси будет усилен контроль за использованием документов об образовании

3 ноября в первом чтении Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла поправки в некоторые законодательные акты. Законопроект устанавливает обязанность нанимателя, а также руководителя учреждения образования при приеме на работу или учебу в случае сомнения устанавливать подлинность документов об образовании. Соответствующий запрос направлять в Минобразования. Действие нормативного акта распространяется на всех нанимателей и все учреждения образования независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.