Изменения в движении транспорта 10 и 11 июля в Минске

Капитальный ремонт улицы Кижеватова меняет маршруты.

Троллейбусы будут объезжать участок от Брилевской до Осиповичской. Компенсируют неудобства автобусы № 43Т и 51Т.

А на «Западе» в выходные пассажирский транспорт будет объезжать часть улицы Одинцова. По измененным трассам пойдут троллейбусы маршрутов № 9 и 44.

В субботу и воскресенье движение будет закрыто по улице Голодеда в районе 41 дома. Это связано с ремонтом тепловой сети.

А на Партизанском проспекте движение уже второй год напрямую зависит от капитального ремонта. До 31 августа для траспорта будет закрыт участок от площади Ванеева до улицы Васнецова.