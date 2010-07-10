9 июля в истории Минска

Получить водительское удостоверение даже без обучения в автошколе по его негосударственным расценкам стоило 800 долларов. Деньги, правда, он брал заранее, а вот услугу не оказывал.
В первую очередь, это вузы силовых ведомств и Минкультуры.
В течение недели глава Администрации и его заместители побывают в регионах и без предварительной записи проведут приём граждан.
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