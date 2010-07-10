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9 июля в истории Минска

10 июля 2010 18:42
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В 1944 году состоялся первый послевоенный воскресник по очистке улиц от завалов. Участие в нем приняли более 25 тысяч горожан. Это уже история, а чем день запомнился сегодняшним минчанам – в нашем традиционном опросе.
# общество

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