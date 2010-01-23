Изменение движения транспорта по улице Маяковского

Из-за реконструкции проезжей части с понедельника до конца января 15 и 24 троллейбусы будут курсировать до площади Ванеева.

А 24-й в часы-пик поедет до автовокзала «Восточный». 5 маршрут и вовсе сойдет с дистанции. Компенсируют неудобства временные автобусные маршруты – 5Т, 15-Т и 24-Т.

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ РЯД КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ

Они коснулись и столицы. Глава государства согласовал назначение трех руководителей. Так, Николай Ананьев стал генеральным директором государственного учреждения «Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена». Игорь Кузнецов – занял пост начальника государственного учреждения образования «Институт национальной безопасности Республики Беларусь». А Владимир Калач возглавил управление Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.

БОЛЬШЕ ВСЕГО НОВОРОЖДЕННЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ

Всего – 5029 детей за прошедший год. Это почти на 10% больше, чем в 2008. К слову, Фрунзенский по численности детского населения (а это ни много, ни мало 72 тысячи) превосходит все население Сейшельских островов. Этот район уже пятый год лидирует по естественному приросту населения в столице.

ПЛОЩАДЬ БАНГАЛОР ТЕЛЕПОРТИРОВАЛАСЬ В 2009 ГОД

«Где я?» – не устают задаваться вопросом прохожие. Старая новогодняя открытка сбила с толку минчан и растеряла их во времени. Всего-то цифра – а какой эффект! Так и недолго усомниться, что лжет – панно или календарь?

ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ МИНСКОГО ПЕРЕУЛКА ТУЧИНСКИЙ

Новички заезженного маршрута не привыкли менять привычки. Что ни случай, так и щемятся под «кирпич». Чтобы избежать незапланированных автовтстреч, достаточно лишь подружиться с новой тракторией и сказать «нет» движению прямо и «да» движению направо со стороны Тимирязева. Стрелки доступно диктуют новые правила, исключая шанс не разминуться на односторонней трассе. Проще – с парковками. Дорогу вдоль частного сектора водители сами окрестили двухполосной. А потому хоть и едешь навстречу, все равно – разминешься.

ОДИНОКОЕ АВТО ПОД ОКНОМ ПРЕВРАТИЛОСЬ В ПОМОЙКУ

Вот над таким нерафинированным блюдом жильцы дома по улице Рафиева воркуют уже как несколько недель. Десерт на капоте – дело уставших рук минчан, которые успели написать не одну жалобу на пропавшего без вести автовладельца. Раз поставил под окнами – получай «посылку» прямо из этих самых окон. Но хоть и писали гражданки в ГАИ, а все ж не по адресу. Наказать водителя по всем статьям теперь придется коммунальщикам – чтоб неповадно было.

ПЛАТИТЬ ЗА ВОДУ ТЕПЕРЬ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Если сегодня, в жировку включается лишь счет за подогрев, а сами кубы оплачиваются отдельно в банке, то уже с первого марта Фрунзенский и Заводской районы перейдут на новую систему. Достаточно будет подать данные о показаниях счетчиков в расчетно-справочный центр ЖЭС, и жильцы увидят кубометры использованной воды и их стоимость в очередном счете за квартплату. До мая на новую систему перейдут и остальные районы Минска.

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