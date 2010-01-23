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Подготовлен договор о взаимном признании дипломов учебных заведений Беларуси и Туркменистана

23 января 2010 20:44
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Министры образования двух стран обсудили в Минске вопросы расширения сотрудничества, а также новые возможности взаимодействия.Туркменская сторона заинтересована в подготовке своих специалистов в белорусских аспирантурах и магистратурах. Министерства определили и ряд специальностей в ссузах и вузах Беларуси для обучения туркменской молодежи по техническим, медицинским и строительным специальностям. К слову, высшее образование в Беларуси сегодня получают почти три тысячи студентов из Туркменистана.
# общество # Образование

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