Подготовлен договор о взаимном признании дипломов учебных заведений Беларуси и Туркменистана

Министры образования двух стран обсудили в Минске вопросы расширения сотрудничества, а также новые возможности взаимодействия.Туркменская сторона заинтересована в подготовке своих специалистов в белорусских аспирантурах и магистратурах. Министерства определили и ряд специальностей в ссузах и вузах Беларуси для обучения туркменской молодежи по техническим, медицинским и строительным специальностям. К слову, высшее образование в Беларуси сегодня получают почти три тысячи студентов из Туркменистана.