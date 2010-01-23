Россия усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью

Это отметили в таможенном комитете. Только под Смоленском количество таможенников увеличено на 120 человек.

Изменилась ситуация и в других пограничных местах. Представители белорусской таможни объясняет действия России, как вынос контроля на внешнюю границу. Ближе к ней будут располагаться и таможенные терминалы. Однако белорусская таможня пока никаких действий предпринимать не будет.

Николай Бурш, начальник управления организаций таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

– В Российской Федерации еще в 2008 году была принята концепция переноса таможенного контроля из внутренних пунктов таможенного оформления на границу. Но речь идет не об усилении контроля непосредственно на границе, а создании вдоль границы России таможенных терминалов на удалении до 100 км от границы. Это значит, что таможня будет производить оформление, а товары предъявляться именно в этих терминалах, которые находятся вдоль границы.