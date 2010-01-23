Самый большой мост в Беларуси соединит берега Немана

Его возведение началось в Гродно. Будущее сооружение уже называют рекордсменом из-за его высоты и длины. Но гораздо важнее, что этот гигант станет главным звеном нового международного транспортного коридора.

Строящийся мост через Неман – это уникальное сооружение, разработанное белорусскими специалистами. Его уже называют рекордсменом. После завершения всех работ высота моста над уровнем воды составит 27 метров. Выше в Республике пока еще не строили.

В лидерах этот мост и по длине проезжей части. Четыре полосы соединят берега реки в самой высокой точке гродненской возвышенности. Расстояние между ними четверть километра. Чтобы построить такой гигант, используют самые современные технологии. Вместо трех традиционных опор, здесь пять. Основание каждой из них находится на 30-метровой глубине под землей. Только на одну опору уходит около двух тысяч кубов бетона, это больше чем на 10-этажный дом. Но строители работают даже с опережением графика в две смены не взирая на морозы.

Ярослав Жилинский, директор филиала «Мостостроительное управление №7» РУП «Мостострой»:

– Сложно работать с бетоном. Подогрев бетона, ни в коем случае нельзя допустить его размораживания. Конечно, тяжелее и людям.

Этот мост станет главным звеном нового международного транспортного коридора. Он соединит пограничный переход «Брузги» с трассой «Гродно-Минск». Сегодня все транзитные грузопотоки идут через областной центр, а это для перевозчиков – потеря времени.

Константин Копыльский, водитель-дальнобойщик:

– Мы едем по объездной дороге в Гродно. А это большой километраж, светофоры. Конечно, было бы удобно, если бы напрямую на Минск. И для водителей, и для особой техники.

Выиграет от объездной дороги и областной центр. В часы пик сократятся многокилометровые пробки.

Михаил Заровский, главный инженер РУП «Гродноавтодор»:

– Улучшит экологическую обстановку города, позволит сохранить участки городских дорог. Большегрузные машины получат более комфортную дорогу.

Основные работы по строительству моста должны завершиться уже к концу этого года. Именно тогда начнется заполнение водохранилища расположенной ниже по течению Гродненской ГЭС. И уровень воды в Немане поднимется на 6 метров. Правда, первые автомобили проедут здесь лишь в 2012 году, когда откроется новый транспортный коридор.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненская область.