Такую акцию для воспитанников детских домов впервые проводят студенты Белгосуниверситета. Сегодня для 130 воспитанников Слуцкой школы-интерната подготовлены игры, конкурсы, а также психологические тренинги. Для старших ребят студенты проведут круглый стол по профориентации. В декабре гостями БГУ станут старшеклассники из детских домов. Для них студенты проведут экскурсию по университету, его музеям, расскажут об учебе и жизни в ведущем вузе страны. Планируется, что акция "Достойное детство" станет не только ежегодной, но и широкомасштабной.