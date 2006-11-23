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"Достойное детство"

23 ноября 2006 12:34
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Такую акцию для воспитанников детских домов впервые проводят студенты Белгосуниверситета. Сегодня для 130 воспитанников Слуцкой школы-интерната подготовлены игры, конкурсы, а также психологические тренинги. Для старших ребят студенты проведут круглый стол по профориентации. В декабре гостями БГУ станут старшеклассники из детских домов. Для них студенты проведут экскурсию по университету, его музеям, расскажут об учебе и жизни в ведущем вузе страны. Планируется, что акция "Достойное детство" станет не только ежегодной, но и широкомасштабной.
# общество

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