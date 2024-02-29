Белорусы отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи в России. К ним присоединилась и съёмочная группа СТВ

Сочи, встречай! Белорусы отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в России. В составе нашей делегации более 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Мы представлены одной из самых многочисленных делегаций (практически 650 человек белорусская делегация), самой активной, самой настроенной по-драйвовому молодежи, которая посетит площадки федеральной организации «Сириус» и представит опыт молодежи Республики Беларусь. При формировании делегации был учтен принцип, чтобы ее представляли молодые люди, которые уже являются молодыми лидерами, добились чего-то на профессиональном поприще, зарекомендовали себя, те, которые могут показать, продемонстрировать опыт нашей страны, повести за собой.