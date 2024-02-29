Прямой эфир

Белорусы отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи в России. К ним присоединилась и съёмочная группа СТВ

29 февраля 2024 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сочи, встречай! Белорусы отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в России. В составе нашей делегации более 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи в России. К ним присоединилась и съёмочная группа СТВ-1

Это студенты ведущих вузов страны, участники общественных объединений, волонтеры и молодые ученые.

Белорусы отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи в России. К ним присоединилась и съёмочная группа СТВ-4

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Мы представлены одной из самых многочисленных делегаций (практически 650 человек белорусская делегация), самой активной, самой настроенной по-драйвовому молодежи, которая посетит площадки федеральной организации «Сириус» и представит опыт молодежи Республики Беларусь. При формировании делегации был учтен принцип, чтобы ее представляли молодые люди, которые уже являются молодыми лидерами, добились чего-то на профессиональном поприще, зарекомендовали себя, те, которые могут показать, продемонстрировать опыт нашей страны, повести за собой.

Белорусы отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи в России. К ним присоединилась и съёмочная группа СТВ-7

Фестиваль всемирный. На семь дней в Сочи приедут гости из более чем 150 стран. Все, чтобы молодые люди могли совместно решить, каким видят будущий мир.

Вместе с делегацией в Сочи отправился и наш корреспондент. Самые интересные моменты фестиваля смотрите в Новостях на СТВ.

# Беларусь-Россия # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродненском зоопарке проснулись медведи и ежи
29 февраля 2024 07:49

В Гродненском зоопарке проснулись медведи и ежи

Ежегодный проект «Выбираем студотряд» стартовал в Минске
29 февраля 2024 07:47

Ежегодный проект «Выбираем студотряд» стартовал в Минске

«Дети были в восторге». Евгения Короткевич о фестивале «Твои таланты так нужны планете»
29 февраля 2024 07:24

«Дети были в восторге». Евгения Короткевич о фестивале «Твои таланты так нужны планете»