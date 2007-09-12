Иудеи встречают Новый год

Новый год встретят 12 сентября иудеи Беларуси и всего мира. Он называется Рош-а-Шана и буквально переводится "голова года". Праздник продлится до 14 сентября. В эти дни принято дарить друг другу подарки, посылать поздравительные открытки. Семьи собираются за праздничным столом. У иудеев существует еще один древний новогодний обычай, возникший в средние века. В первый день Рош-а-Шана после полудня принято идти к водоему и вытряхивать в воду содержимое карманов, таким образом, символически избавляясь от грехов.