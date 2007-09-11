Беларусь становится все более привлекательной для жителей других стран

Фермер из ЮАР 14 лет назад приехал погостить в Беларусь, где и остался. Сегодня в Пружанском районе у него отара овец и преуспевающее хозяйство.

Несколько километров от Пружан - территория бывшей военной части. Именно здесь обзавелся хозяйством южноафриканец Матайс Уолис Терон. Более 300 овец, с десяток коз и даже местный кот Васька на зов хозяина откликаются и бегут как по команде.

Порядок, с которым фермер подходит к делу здесь чувствуется во всем. С утра и до позднего вечера Тайс на работе. В Беларусь по приглашению друзей он с женой приехал 14 лет назад. И хотя предки Матайса Терона выходцы из Европы, еще в Средние века приехавшие в Южную Африку. К белорусским местам душа южноамериканца прикипела сразу.

Дом, в котором обосновалась семья бывшего инженера-химика Тайса, - старая казарма. Все от капитального ремонта до мебели в бывшем военном жилище сделано исключительно своими руками. Особенно впечатляет кухня. По словам хозяина, он старался для жены. К белорусской жизни Антонет уже приспособилась. Научилась мариновать огурцы, помидоры, свеклу. Тяжелее с первыми блюдами, которые в Африке просто не готовят.

В семье Тайса воспитываются трое детей: два мальчика и девочка. По сути, Пружаны - это уже их малая родина. С общением в семье проблем нет. Да и к белорусскому климату уже привыкли. Зима не за горами, а значит пора покупать новые коньки. Тем более. Что в райцентре открылся Ледовый дворец.

В перспективе у фермера - расширение хозяйства и выпускаемых из шерсти и кожи овец товаров. Первые образцы пуховых одеял, сидений для автомобилей, меховых жилеток - сделаны. Одним словом, для семьи Терона Тайса Беларусь уже стала второй родиной.

