Беларусь посетили латышские журналисты

Четырёхдневный пресс-тур по Беларуси представителей латвийских СМИ 11 сентября начался с посещения Гродненской области.

Около 20 журналистов как центральных, так и региональных изданий соседней Республики планируют посетить промышленные и сельскохозяйственные предприятия, познакомиться с культурной и социальной сферой Беларуси, изучить систему образования и здравоохранения.

Противоречивые данные из западных информагентств, которые не всегда правдиво преподносят информацию, не позволяют верно оценить ситуацию в соседней стране, уверены латышские журналисты. Поэтому, предоставленная белорусским посольством возможность, на протяжении четырёх дней, лично познакомится со всеми сферами жизни Республики, была воспринята с большим энтузиазмом.

Гродненщина стала первым регионом, которые планируют посетить латвийские журналисты. Познакомившись с областным центром, гости изучили промышленный потенциал и сельское хозяйство области.

Что бы латышские журналисты смогли получить полную и

достоверную информацию о состоянии дел в регионе, местные власти предложили им самим выбрать свой маршрут. Представители СМИ сами выбирали те объекты, которые их заинтересовали, а значит, впечатление от увиденного было не поддельным.

Латышские журналисты, за время пресс-тура рассчитывают посетить несколько регионов Беларуси. Завтра они познакомятся с экономическим развитие столицы, а завершится поездка в Витебской области.

