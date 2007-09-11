Благодаря упразднению института прописки и введению уведомительного порядка регистрации граждан, граждане смогут выбирать, в каком городе жить и работать.

В конституции Беларуси закреплено право граждан на свободу передвижения, выбор места проживания, въезд и выезд в республику. Отмена штампа о прописке направлена на реализацию именно этой конституционной нормы. Так белорусы станут мобильнее.

Законодатели обещают, что перехода к новым методам учета никто и не заметит. Первое время прописка и регистрация будут применяться параллельно. Порадуют и сроки. До 3 дней, если все необходимые документы собраны и до 13, если их необходимо запрашивать. К тому же если доведется переезжать - штамп о снятии с регистрации, наподобие сегодняшней отместки о выписке, в паспорт ставить не будут. В главном документе пропечатают лишь регистрацию.



Хоть характер регистрации уведомительный, но просто приехать в любой понравившийся город и сказать "Я буду здесь жить" у вас не получится. Придется некоторые формальности все же соблюсти. В частности, по количеству квадратных метров. Если при регистрации обеспеченность общей площадью менее 15 метров на одного человека, в Минске менее 20, то в регистрации откажут. В общежитии нормы не такие жесткие - не менее 6 квадратных метров.



Примечательно, что упразднение института прописки произошло даже раньше, чем планировалась. Так что следующим шагом может стать отмена разрешительного штампа на выезд за границу.

