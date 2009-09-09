НЛО в Бресте и Минске

Необычное явление наблюдал в небе над Брестом мастер локомотивного депо Николай Люлькович 1 сентября.

В тот момент он находился в своем кабинете и примерно в 9.30 утра увидел, что над городом висит светящийся объект.



Формой он был похож на яйцо, а размером – с пассажирский самолет. Серебристого цвета НЛО сверкал на солнце и, вращаясь вокруг своей оси, то приближался, то удалялся от земли. «Этот объект был от нас примерно в восьми километрах, – рассказал очевидец. – Как только мы начали рассматривать его в бинокль и снимать на мобильные телефоны, он резко ушел от нас. К сожалению, снимки не получились. Кстати, скорость он развил раз в десять больше, чем у самолета!»



После этого еще около часа НЛО летал над Брестом, а позже, по словам мастера, в 11.50, когда в небе появился настоящий самолет, аномальный объект удалился ближе к Чернавчицам по направлению к северу. Больше его никто не видел.



Работник депо уверякт, что это не его фантазия, и если кто-то ему не верит, может приехать опросить сотрудников предприятия и жителей домов, расположенных рядом с депо.



Директор регионального представительства Белорусского Уфологического комитета в Брестской области Виктор Гайдучик пояснил, что в последних числах августа действительно зафиксирован небывалый всплеск аномалий. Два сообщения поступили и по Беларуси: НЛО наблюдали в Минске и Лиде.

«Есть предположение, что этот всплеск произошел из-за солнечной активности, – рассказал Виктор Гайдучик. – Каждые одиннадцать лет чередуются циклы минимальной и максимальной активности. Мы ожидали увеличение в прошлом году, но его не произошло. Всплеск активности начался в этом мае и продолжался до конца августа»



Однако уфолог добавил, что данный случай нуждается в дополнительном рассмотрении, спешить с выводами об аномальном явлении пока не стоит. Возможно, это и вовсе школьники по случаю 1 сентября запустили в небо с десяток воздушных шаров, сообщаают «Белорусские региональные новости».