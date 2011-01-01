Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Александр Добриян

В день рождения СТВ мы начинаем серию репортажей об итогах минувшего года — 2010-й глазами наших корреспондентов. 10 сюжетов и 10 версий: каким был год для тех, кто порой остается за кадром, но всегда находится в центре событий.

Для меня — жителя Полесья — 2010-й начался трескучим морозом и сугробами по колено . Снежные перемёты на дорогах и метели к концу января сменило глобальное обледенение. Почти на 10 дней Полесье было сковано льдом. Энергетики и спасатели со всей страны боролись с последствиями стихии.

Правда, без света остаться полешукам теперь не грозит. В начале года мы рассказывали о программе развития Припятского Полесья . В уникальный регион инвестируют 5,5 триллионов рублей. А тем временем снежная зима обещала небывалое половодье на Припяти .

Воды в 2010 году хоть и было много, но до рекордных отметок уровень всё же не добрался. Весной над жемчужиной Полесья Гомельским парком Румянцевых и Паскевичей нависла другая угроза. На уникальные деревья из соседних садов напал зелёный вредитель. Разбираться с омелой пришлось с высоты птичьего полёта .

И всё же главная новость весны — венесуэльская нефть. Чуть ли не ночами мы караулили первые баррели у ворот Мозырского нефтеперерабатывающего. На майские праздники первый состав прибыл на завод из украинской Одессы.

«Санта-Барбара» подкинула работы и журналистам, и нефтяникам. Каждый новый танкер из Венесуэлы мы встречали как родной. Тема чёрного золота увлекала всё больше: вот и МНПЗ уже выпускает бензин стандарта «Евро-5». А глазами художника мы вдруг увидели в углеводороде бесценный источник творческой энергии . Оказалось, чёрное только на первый взгляд чёрное.

Нефтеграфика среди летнего луга, а на градуснике вот уже месяц выше 30. Жаркие рекорды обернулись бедой в соседней России. Белорусские спасатели выдвигаются в Рязань .

Но градус температурный к осени упал. Она выдалась на редкость тёплой и богатой на культурные события. Дни письменности в Хойниках и удивительный этнофестиваль традиционной культуры «Зов Полесья» . Первый и пока единственный в Беларуси.

И снова новость от главных ньюсмейкеров года — нефтяников. Белорусы вместе с украинцами запускают «Дружбу» вспять . Впервые по нефтепроводу прокачивается партия нефти с юга на север: из Одессы в Мозырь.

2010 год запомнится ещё и тем, сколько и как работали. Ведь праздничные дни как никогда часто выпадали на субботу и воскресенье. И даже 31 декабря — пятница. Год, в котором пришлось потрудиться всем, закончился вместе с рабочей неделей. Таким был 2010 для Александра Добрияна, Виталия Распопова и всей телекомпании СТВ.