Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Александр Добриян

Для меня — жителя Полесья — 2010-й начался трескучим морозом и сугробами по колено. Снежные перемёты на дорогах и метели к концу января сменило глобальное обледенение. Почти на 10 дней Полесье было сковано льдом. Энергетики и спасатели со всей страны боролись с последствиями стихии.
Правда, без света остаться полешукам теперь не грозит. В начале года мы рассказывали о программе развития Припятского Полесья. В уникальный регион инвестируют 5,5 триллионов рублей. А тем временем снежная зима обещала небывалое половодье на Припяти.
Воды в 2010 году хоть и было много, но до рекордных отметок уровень всё же не добрался. Весной над жемчужиной Полесья Гомельским парком Румянцевых и Паскевичей нависла другая угроза. На уникальные деревья из соседних садов напал зелёный вредитель. Разбираться с омелой пришлось с высоты птичьего полёта.
И всё же главная новость весны — венесуэльская нефть. Чуть ли не ночами мы караулили первые баррели у ворот Мозырского нефтеперерабатывающего. На майские праздники первый состав прибыл на завод из украинской Одессы.
«Санта-Барбара» подкинула работы и журналистам, и нефтяникам. Каждый новый танкер из Венесуэлы мы встречали как родной. Тема чёрного золота увлекала всё больше: вот и МНПЗ уже выпускает бензин стандарта «Евро-5». А глазами художника мы вдруг увидели в углеводороде бесценный источник творческой энергии. Оказалось, чёрное только на первый взгляд чёрное.
Нефтеграфика среди летнего луга, а на градуснике вот уже месяц выше 30. Жаркие рекорды обернулись бедой в соседней России. Белорусские спасатели выдвигаются в Рязань.
Но градус температурный к осени упал. Она выдалась на редкость тёплой и богатой на культурные события. Дни письменности в Хойниках и удивительный этнофестиваль традиционной культуры «Зов Полесья». Первый и пока единственный в Беларуси.
И снова новость от главных ньюсмейкеров года — нефтяников. Белорусы вместе с украинцами запускают «Дружбу» вспять. Впервые по нефтепроводу прокачивается партия нефти с юга на север: из Одессы в Мозырь.
2010 год запомнится ещё и тем, сколько и как работали. Ведь праздничные дни как никогда часто выпадали на субботу и воскресенье. И даже 31 декабря — пятница. Год, в котором пришлось потрудиться всем, закончился вместе с рабочей неделей. Таким был 2010 для Александра Добрияна, Виталия Распопова и всей телекомпании СТВ.