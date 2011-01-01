Как назовут первую минчанку, родившуюся в 2011 году?

В этот раз среди пяти минских роддомов началась настоящая гонка за первенство. Рожать стали еще за час по полуночи. С интервалом в пять и пятнадцать минут. Но лидирующие позиции до последнего держала шестая городская клиническая больница. Именно здесь в 00:45 родилась девочка. Она же и стала первым ребенком 2011 года.

Она первая в Минске и первая в семье. Весит 3 килограмма при росте 51 сантиметр. Ребенок долгожданный. Екатерина до родов прошла школу молодой мамы. Научилась пеленать, держать и даже кормить младенца. Но на деле все оказалось сложнее. Впрочем, как и выбрать между Мариной и Валерией. И если с именем родители пока не определились, то о будущем дочки знали давно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Бенько, мама:

Я всегда думала, что если у меня будет девочка, то она обязательно будет танцевать. Отдадим её на танцы.

Их в роддоме называют «аистами». Медсестры первыми приносят малышей мамам и первыми показывают, как вести себя с ребенком.

Ирина Савицкая, медицинская сестра отделения новорожденных:

Как его брать, как его приложить к груди, как его помыть. Придерживать за головку. Потому, что головку пока они держать не могут и класть их нужно только на бочок.

Свой первый крик здесь каждый день издают около двадцати новорожденных. Сейчас мамами становятся как в 20, так и в 45 лет. И на двух детях, как правило, не останавливаются. Рожают третьего, и тут же планируют четвертого. Акушер-гинеколог, Галина Васильевна, в этой профессии более тридцати лет. Но в памяти только один случай, когда ребенок буквально потянулся к свету под бой курантов.

Галина Борисевич, врач акушер-гинеколог:

Я вижу, что все, открытие прекрасное, что ребенок мог бы родиться и через пять минут. Я говорю: да, рожайте. Нет и все, я рожу в Новый год. И вы знаете, под бой курантов мы её взяли в родильный зал, и она за две потуги благополучно родила в три минуты первого.

Сейчас молодая мама отдыхает. Вечером приедут родные. А уже в следующем году Екатерина планирует вернуться сюда. Но уже за сыном.