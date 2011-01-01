С юбилеем: 1 января телеканал СТВ празднует свое десятилетие

Ровесник XXI века —1 января 2011 года СТВ отмечает юбилей. Ровно 10 лет назад вышел в эфир первый выпуск новостей. 10 лет – это и много, и мало одновременно. За это время многое произошло в жизни телеканала. Сегодня корреспонденты встретились с первыми сотрудниками СТВ, посетили первый офис и проследили, как канал рос и развивался.

История «Столичного телевидения» началась на улице Карла Маркса. Правда, тогда телеканалом его назвать было сложно. Скорее это была творческая мастерская. Первый коллектив СТВ — всего несколько студентов факультета журналистики БГУ.

Те самые «начинающие» росли, а вместе с ними «Столичное телевидение» развивалось в медиаструктуру республиканского уровня.

Ирина Мартьянова, ведущая СТВ:

Мой первый сюжет я снимала в Ботаническом саду, и туда мы ездили на велосипеде. Я своим ходом, а оператор ехал на велосипеде.

А Наталья Надольская теперь делится опытом с подрастающим поколением. За 10 лет на СТВ она прошла все звенья большой цепочки телепроизводства. Корреспондент новостей, ведущая и, наконец, руководство. Но то, как делала свои первые сюжеты, помнит до сих пор.

Наталья Надольская, заведующая службой утреннего эфира СТВ:

Мы сидели на подоконнике, у нас были листочки, и мы на коленях от руки писали тексты.

Анжелика Урман, специальный корреспондент СТВ:

За 10 лет на СТВ я испробовала все!

Она и правда знает о спорте все. А вместе с ней — и ее телезрители. За 10 лет заслуженные белорусские спортсмены стали публичными персонами. Корреспонденты нашего телеканала первыми в стране начали снимать о них очерки.

Анжелика Урман, специальный корреспондент СТВ:

И тогда все говорили — это было мнение специалистов со стороны, мнение зрителей, результаты соцопросов — да, спорт на СТВ очень силен.

Александр Горощенко так и не избавился от страха перед камерой. Ему привычней оставаться по другую сторону — за кадром новостей. Первый, а теперь и самый опытный телеоператор канала помнит, когда картинка СТВ стала яркой и увлекательной.

Александр Горощенко, телеоператор СТВ:

10 лет назад мы работали все на любительских камерах. Потом уже начало закупаться оборудование. И у нас появилось 4 профессиональных камеры. Вот тогда мы себя почувствовали настоящими профессиональными операторами.

Сегодня «СТВ» — высокотехнологичный телеканал, который охватывает телевещанием всю республику. 350 сотрудников. Молодых и амбициозных, которые уже не раз поднимались на телевизионную вершину.

Наталья Копотева, специальный корреспондент СТВ:

Телеканал должен давать тебе возможность расти. И СТВ за это надо сказать огромное спасибо.

10 лет в жизни человека и в жизни телеканала — разные вещи. За этот недолгий срок СТВ научилось не только ходить, говорить и мыслить, но и анализировать. А главное — стать яркой конкурентоспособной личностью.