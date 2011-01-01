Новогодняя ночь: Минск встретил 2011 год

Погода в новогоднюю ночь выдалась по-настоящему зимней, и тысячи белорусов вышли отмечать праздник на улицу. Пункты проката коньков на Октябрьской площади работали круглосуточно. Почти до рассвета не затихала музыка возле Дворца спорта и Национальной библиотеки.

Готовиться к встрече Нового года в столице начала задолго до праздника. Пока коммунальные службы круглосуточно убирали снег, жители города расчищали торговые прилавки. Тем более, что праздничные ярмарки работали в каждом районе Минска. И все же главный сюрприз ждал горожан уже в 2011 году.

Пункты проката на Октябрьской площади работали круглосуточно. Так что встретить Новый год на коньках мог любой желающий. За 15 минут до Нового года у главной елки страны собралось свыше сотни человек. Чтобы увидеть новогоднее поздравление на самом большом «голубом экране» некоторые все же променяли домашний уют на празднично-морозное настроение.

Если одни отказались от оливье и шампанского ради снега и зрелищ, то другие встретили Новый год под звуки горячей музыки. На самой большой в стране новогодней дискотеке елку наряжать не стали и даже не позвали на праздник Деда Мороза. Вместо него почему-то приехали знаменитые британские ди-джеи. Впрочем, даже без посоха и бороды, для нескольких тысяч молодых людей этот Новый год скучным, вероятно, не оказался.

И все же найти Деда Мороза в ночь, когда исполняются все желания, оказалось не так сложно. В этом году главных кудесников Нового года в столице было сразу несколько. Один новогодний патруль во главе со сказочным стариком дежурил на площадке у Дворца Спорта.

Дед Мороз:

Пусть в этом году каждый белорус получит волшебное новогоднее чудо! С Новым годом!

Сразу после полуночи к новогодним персонажам присоединились звезды белорусской эстрады. Для тех, кого музыка не грела, работали небольшие кафе. Однако в эту ночь праздничное настроение согревало куда сильнее любых горячительных.

Всего в нескольких километрах от этих гуляний и без того яркий алмаз знаний в новогоднюю ночь наполнился новыми музыкальными красками. Выступления творческих коллективов возле Национальной библиотеки в новогоднюю ночь продолжались практически до утра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Окунуться в атмосферу праздника мог любой желающий. Столичные транспортники в новогоднюю ночь позаботились о хорошем настроении горожан, закончив свою работу ближе к 5 утра.

И все главный атрибут праздник — это фейерверк. Чтобы коробки превратились в разноцветные огни одного новогоднего желания недостаточно. Профессиональные пиротехники целую неделю монтировали специальные установки, которое раскрасят столичное небо яркими красками.