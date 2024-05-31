Испытания на «Доблесть и мастерство» прошли на полигоне под Витебском

На полигоне Лосвидо военнослужащие несколько дней соревновались за право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство». Всего кандидатов около сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До заключительного этапа добралось меньше половины бойцов. Они прошли испытания по десантированию, ориентированию на незнакомой местности, преодолели полосу препятствий и сразились в спарринг-боях. Каждый военнослужащий мечтает и стремится получить этот знак – обладание им почетно и престижно.