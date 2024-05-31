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Испытания на «Доблесть и мастерство» прошли на полигоне под Витебском

31 мая 2024 06:45
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На полигоне Лосвидо военнослужащие несколько дней соревновались за право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство». Всего кандидатов около сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания на «Доблесть и мастерство» прошли на полигоне под Витебском-1

Среди них представители сил специальных операций Вооруженных Сил, Западного оперативного командования, курсанты Военной академии Беларуси, а также представители Казахстана.

Испытания на «Доблесть и мастерство» прошли на полигоне под Витебском-4

До заключительного этапа добралось меньше половины бойцов. Они прошли испытания по десантированию, ориентированию на незнакомой местности, преодолели полосу препятствий и сразились в спарринг-боях. Каждый военнослужащий мечтает и стремится получить этот знак – обладание им почетно и престижно.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Новости Витебска и Витебской области

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