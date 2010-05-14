Белорусско-вьетнамский бизнес-форум в Национальной библиотеке в Минске

Здесь собрались две сотни представителей делового сообщества и почётный гость — Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет.

Первый масштабный белорусско-вьетнамский бизнес-форум состоялся в прошлом году во время визита в Минск вице-премьера Хоанг Чунг Хая. Результатом деловой конференции стало подписание многочисленных контрактов. Тогда самыми успешными оказались переговорщики «Белшины», а также Минского моторного и Минского автомобильного заводов.

В этом году площадкой для знакомства бизнесменов друг с другом стала Национальная библиотека. Для Президента Вьетнама, как для почетного гостя форума, сначала устроили экскурсию по архитектурной гордости Беларуси.

Директор библиотеки Роман Мотульский рассказал, что среди подобных учреждений белорусский бриллиант знаний — самый открытый в мире. Записаться сюда может гражданин любой страны. Нгуен Минь Чиет спешил на открытие делового форума, поэтому не стал регистрироваться в библиотеке, только оставил запись в книге почетных гостей.

В это время двести бизнесменов — по сотне из каждой страны — разбирали радиопередатчики для синхронного перевода и рассаживались в конференц-зале.

Нгуен Минь Чиет, президент Социалистической Республики Вьетнам:

Нужно признать, что наши экономические отношения не совсем соответствует потенциалу и желанию наших народов. Вьетнамские предприниматели, которые сопровождают делегацию, должны вместе с белорусскими бизнесменами искать возможности для осуществления проектов, инвестиций и стать локомотивом развития отношений между нашими странами.

В подтверждение слов вьетнамского Президента здесь же, на сцене, состоялось торжественное подписание контрактов. Индустриальные гиганты двух стран тем самым показали пример мелким компаниям.

Будто подбадривая бизнесменов, белорусский вице-премьер объяснил, что дружеские связи Беларуси и Вьетнама можно использовать для освоения соседних рынков — как в Юго-Восточной Азии, так и здесь, на территории Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы готовы продолжать активный переход от простой торговли к промышленной кооперации путем передачи технологий, создания совместных производств, открытия представительств.

На сцене подписали шесть крупных контрактов. МТЗ договорился поставить во Вьетнам партию тракторов. МАЗ согласовал отправку машинокомплектов для сборки грузовых автомобилей. Компания из Волковыска нашла новых покупателей детских сухих смесей.

Белорусская калийная компания провела самую дорогую сделку. Детали контракта при этом не стали коммерческой тайной.

Владимир Николаенко, генеральный директор Белорусской калийной компании:

Сумма соглашения превышает 100 миллионов долларов. Это наши традиционные покупатели, с кем мы работаем на протяжение последних пяти лет. Это очень крупные компании во Вьетнаме, уважаемые как на территории Вьетнама, так и со стороны «Белорусской калийной компании».

На форуме присутствовали бизнесмены из самых разных сфер. Например, Вьетнам представляли и сталевары, и энергетики, и банкиры, и авиаперевозчики, и ювелиры, и многие другие. В общем списке — 87 компаний.

Тран Ти Нгок Хан, руководитель компании (Вьетнам):

На этом форуме мы хотим познакомить белорусских бизнесменов с нашей продукцией и показать, что она соответствует европейскому уровню качества. Надеюсь, что у нас получится установить хорошие контакты и организовать совместные проекты, выгодные обеим сторонам.

Главный ритуал бизнес-форума — это обмен визитками. С такого простого действа зарождаются контакты, которые в будущем должны привести к росту взаимного товарооборота и ВВП каждой из стран.

Алексей Адашкин, Валерий Науменко и Александр Горощенко, телекомпания СТВ.