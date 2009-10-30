Интернет празднует 40-летие

29 октября 1969 года ровно в девять часов вечера инженеры, находившиеся на расстоянии в 400 миль друг от друга, – одни в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, другие в Исследовательском институте Стэнфорда – отправили друг другу сообщение с помощью серверов, которые в то время назывались Arpanet.

Как сообщает Русская Служба BBC, это название – расширенная аббревиатура того места, где первый сервер был разработан, - Агентства по передовым исследовательским проектам при министерстве обороны США.

Тестирование новоиспеченной системы заключалось в том, что ученый Чарли Клайн в Лос-Анджелесе попытался «войти» в компьютер, расположенный в Стэнфорде. Клайн напечатал букву L и спросил своего коллегу на другом конце Билла Дуваля, появилась ли буква на его мониторе. Буква появилась. Затем Клайн напечатал O. Дуваль подтвердил, что видит и эту букву. Когда же Клайн напечатал букву G, которая должна была завершить английское слово LOG, означающее вход в систему, Дуваль ответил, что система «упала».

В 22:30 ученые повторили попытку, и... все получилось. После первой неудачи система больше никогда «не спотыкалась», а ее развитие стало историческим событием.

За экспериментом 40-летней давности из Вашингтона следил Лэрри Робертс, ученый, который разработал наиважнейшие технические аспекты в работе Arpanet. Оборудование, благодаря которому Arpanet работал, было построено по схеме, придуманной Робертсом.

Однако, как вспоминает Лэрри Робертс, реакция на запуск Arpanet была совсем не позитивной. «Они думали, что это ужасная идея», - говорит он.

Глава Агентства по передовым исследовательским проектам Боб Тэйлор настаивал на создании Arpanet, чтобы положить конец ситуации, при которой каждый подведомственный ему департамент требовал расширения компьютерного оснащения, и при этом всю базу данных, информацию и проделанную работу приходилось дублировать.

«В то время компьютеры были совершенно несовместимы друг с другом, и перегон информации из одного в другой был процессом, отнимающим очень много времени», - говорит Тэйлор.

Негативная реакция на новшество со стороны различных институтов объяснялась тем, что они боялись потерять контроль над своим компьютерами. Однако, вспоминает Лэрри Робертс, вскоре люди поняли, что подсоединение к Arpanet многократно увеличит функциональность компьютеров.

«Очень быстро стало понятно, что все только выиграют», - вспоминает Робертс. Появление Arpanet также позволило главе Агентства по передовым исследовательским проектам добиться своей цели и сократить расходы на новые компьютеры.

Из исследовательских лабораторий министерства обороны США интернет перекочевал в дома миллионов людей

Arpanet стал интернетом в 1970-х годах, но это были скорее косметические изменения. Главная техническая идея, благодаря которой сеть заработала, была продемонстрирована именно в тот далекий октябрьский вечер.

В разработке протокола передачи данных был и финансовый смысл. Некое подобие компьютерных сетей существовало и до создания Arpanet, но ими почти никто не пользовался.

«Все это было очень дорого и неэффективно», - говорит Робертс.

Согласно анализам ученого, возможности телефонной линии как способа подключения к общей сети использовались лишь на 0,0006%. Широкое использование телефонных линий не только сделало вход в сеть проще и дешевле, но и значительно увеличило скорость передачи данных.

Развитие Arpanet продвигалось семимильными шагами. С момента октябрьского эксперимента 1969 года, в котором использовались два сервера, к декабрю того же года серверов было уже четыре. В 1972 их стало уже 37, а затем начался процесс соединения различных сетей в одну единую сеть – так появился интернет.