Допишут Айзека Азимова

Посмертные сиквелы знаменитых авторов становятся все более распространенным явлением. Вслед за Яном Флемингом, А.А. Милном, Брэмом Стокером и Дугласом Адамсом очередь дошла до Айзека Азимова.

Наследники писателя авторизировали новую трилогию, которая продолжит серию «Я, робот» (I, Robot), про «робопсихолога» Сьюзен Келвин, — одну из самых известных и популярных у Азимова.

Допишет классика писательница Мики Зукер Рейхерт, медик по образованию и автор фэнтези-цикла по мотивам скандинавской мифологии. Речь будет идти о приквеле к книгам самого Азимова. Первый роман трилогии получит название «Роботы и хаос» (Robots and Chaos).

OpenSpace.ru cообщает, что Рейхерт должна «повысить градус» произведений Азимова и создать «смесь научной фантастики и медицинского триллера в духе «Штамма «Андромеда» Майкла Крайтона».

Новая книга расскажет о том, как доктор Келвин только начинала работать психиатром в нью-йоркском госпитале. При этом по сюжету героине придется участвовать в «драматичной гонке, ставкой в которой является спасение общества в том виде, в котором мы его знаем».

Азимов, создатель трех законов роботехники, был одним из «большой тройки» фантастов, в которую входили также Артур Кларк и Роберт Хайнлайн. Писатель умер в 1992 году, однако его книги продолжают пользоваться популярностью: за последние 10 лет было продано более 300 тысяч экземпляров его сочинений.

Библиография Азимова насчитывает более 500 наименований. При этом произведения Азимова уже дописывали такие авторы, как Грегори Бенфорд, Грег Бир и Дэвид Брин. Однако впервые сиквел к его книгам будет писать женщина.