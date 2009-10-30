Иранцы намерены построить под Минском туристическую деревню в персидском стиле

Иранские инвесторы изъявили желание построить под Минском туристическую деревню в персидском стиле. Об этом сообщил начальник управления физической культуры, спорта и туризма Миноблисполкома Сергей Неред.

Туристическая деревня должна разместиться на берегу Минского моря и включать строения, напоминающие архитектурные постройки Древней Персии. Правда, пока о конкретных планах реализации проекта говорить рано, заметил собеседник.

По информации БЕЛТА, в Минской области планируется построить белорусский Диснейленд, который будет включать в себя зоны для экстремального, детского и семейного отдыха, а также различные аттракционы (от американских горок до гоночных трасс) и даже аквапарк. Среди потенциальных инвесторов также значатся иранские компании.

Ранее на встрече министра спорта и туризма Олега Качана и Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана Сейеда Абдоллы Хосейни обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере туризма. По итогам встречи стороны сошлись во мнении, что назрела необходимость в открытии прямого авиарейса между Минском и Тегераном.